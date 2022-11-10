Динамо в еврозоне, синхронные победы аутсайдеров: турнирная таблица УПЛ после 12 тура

Отчетный тур чемпионата Украины был вынесен на середину недели. Он казался не слишком результативным, но очень напряженным. Рассказываем, чем он запомнился для болельщиков.

В четверг закончился 12-й тур чемпионата Украины по футболу. Он прошел посреди недели благодаря отсутствию еврокубковой нагрузки и ознаменовался многими воздушными тревогами.

По теме Хет-трик Артема Довбика принес Днепру-1 очередную победу в УПЛ – видео голов

Впрочем, все восемь матчей были завершены. Сам тур получился не очень результативным – всего 18 голов были забиты, это в среднем 2 мяча за поединок, пишет 24 канал. При этом в 12 туре было показано семь красных карточек, то есть почти по одной на игру. Результаты следующие:

Металлист – Металлист 1925 0:0

Ингулец – Заря 1:0

Кривбасс – Ворскла 1:0

Колос – Днепр-1 1:3

Верес – Шахтер 0:2

Львов – Рух 2:1

Минай – Черноморец 0:1

Динамо – Александрия 3:1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Днепр-1 11 10 1 0 27:6 31 2 Шахтер 10 8 2 0 23:5 26 3 Заря 11 7 1 3 23:16 22 4 Александрия 10 6 2 2 18:12 20 5 Динамо 10 6 1 3 18:12 19 6 Верес 12 5 2 5 15:15 17 7 Колос 11 4 3 4 10:14 15 8 Металлист 11 4 3 4 15:18 15 9 Ворскла 12 4 2 6 13:15 14 10 Рух 11 3 2 6 13:18 11 11 Металлист 1925 11 2 5 4 9:16 11 12 Львов 11 2 3 6 9:17 9 13 Кривбасс 11 2 3 6 7:13 9 14 Минай 11 2 3 6 7:13 9 15 Ингулец 10 1 4 5 8:14 7 16 Черноморец 11 1 3 7 6:17 6

Читайте также Первая сенсация тура: Ингулец остановил победное шествие Зари – видеообзор

Гонка бомбардиров:

Виталий Буяльский (Динамо) – 9 Артем Довбик (Днепр-1) – 9 Максим Прядун (Металлист) – 6 Даниил Сикан (Шахтер) – 6 Таллес (Движение) – 5

Основные моменты:

Днепр-1 и Шахтер синхронно одержали уверенные победы над претендентами на еврокубки – Колос и Верес соответственно. Пятиочковый гандикап в пользу днепрян сохранился, но у дончан есть игра в запасе.

Хет-триком в ворота Колоса отличился Артем Довбик. Это позволило нападающему Днепра-1 догнать Виталия Буяльского на возглавить бомбардирскую гонку.

Сам Виталий забил в этом туре Александрии. Его Динамо не имело существенных проблем с ныне четвертой командой, а дебютным голом за киевлян отличился голландец Джастин Лонвейк.

Победа позволила "бело-синим" впервые за сезон попасть в еврокубковую зону. Команда Мирчи Луческу всего на бал отстает от той же Александрии.

Сразу два дерби прошли в 12 туре – харьковское и львовское. И если "металлисты" победителя не определили, то во Львове местная одноименная команда обыграла Рух (2:1).

К слову, в этом матче состоялась белорусская дуэль тренеров – Олег Дулуб обыграл Леонида Кучука. Победа позволила Львову покинуть зону переходных матчей.

Все четыре команды, которые были на дне турнирной таблицы перед туром, выиграли свои матчи. Особенно порадовали своих болельщиков Ингулец и Черноморец, для которых первые победы в туре.

Читайте также Два асиста Цыганкова и первый гол легионера: Динамо уверенно выиграло у Александрии – видеообзор

Расписание 13 тура УПЛ: