Динамо в еврозоне, синхронные победы аутсайдеров: турнирная таблица УПЛ после 12 тура

10 ноября 2022 , 20:11
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Отчетный тур чемпионата Украины был вынесен на середину недели. Он казался не слишком результативным, но очень напряженным. Рассказываем, чем он запомнился для болельщиков.

В четверг закончился 12-й тур чемпионата Украины по футболу. Он прошел посреди недели благодаря отсутствию еврокубковой нагрузки и ознаменовался многими воздушными тревогами.

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Впрочем, все восемь матчей были завершены. Сам тур получился не очень результативным – всего 18 голов были забиты, это в среднем 2 мяча за поединок, пишет 24 канал. При этом в 12 туре было показано семь красных карточек, то есть почти по одной на игру. Результаты следующие:

  • Металлист – Металлист 1925 0:0
  • Ингулец – Заря 1:0
  • Кривбасс – Ворскла 1:0
  • Колос – Днепр-1 1:3
  • Верес – Шахтер 0:2
  • Львов – Рух 2:1
  • Минай – Черноморец 0:1
  • Динамо – Александрия 3:1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Днепр-1 11 10 1 0 27:6 31
2 Шахтер 10 8 2 0 23:5 26
3 Заря 11 7 1 3 23:16 22
4 Александрия 10 6 2 2 18:12 20
5 Динамо 10 6 1 3 18:12 19
6 Верес 12 5 2 5 15:15 17
7 Колос 11 4 3 4 10:14 15
8 Металлист 11 4 3 4 15:18 15
9 Ворскла 12 4 2 6 13:15 14
10 Рух 11 3 2 6 13:18 11
11 Металлист 1925 11 2 5 4 9:16 11
12 Львов 11 2 3 6 9:17 9
13 Кривбасс 11 2 3 6 7:13 9
14 Минай 11 2 3 6 7:13 9
15 Ингулец 10 1 4 5 8:14 7
16 Черноморец 11 1 3 7 6:17 6

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Гонка бомбардиров:

  1. Виталий Буяльский (Динамо) – 9
  2. Артем Довбик (Днепр-1) – 9
  3. Максим Прядун (Металлист) – 6
  4. Даниил Сикан (Шахтер) – 6
  5. Таллес (Движение) – 5

Основные моменты:

  • Днепр-1 и Шахтер синхронно одержали уверенные победы над претендентами на еврокубки – Колос и Верес соответственно. Пятиочковый гандикап в пользу днепрян сохранился, но у дончан есть игра в запасе.
  • Хет-триком в ворота Колоса отличился Артем Довбик. Это позволило нападающему Днепра-1 догнать Виталия Буяльского на возглавить бомбардирскую гонку.
  • Сам Виталий забил в этом туре Александрии. Его Динамо не имело существенных проблем с ныне четвертой командой, а дебютным голом за киевлян отличился голландец Джастин Лонвейк.
  • Победа позволила "бело-синим" впервые за сезон попасть в еврокубковую зону. Команда Мирчи Луческу всего на бал отстает от той же Александрии.
  • Сразу два дерби прошли в 12 туре – харьковское и львовское. И если "металлисты" победителя не определили, то во Львове местная одноименная команда обыграла Рух (2:1).
  • К слову, в этом матче состоялась белорусская дуэль тренеров – Олег Дулуб обыграл Леонида Кучука. Победа позволила Львову покинуть зону переходных матчей.
  • Все четыре команды, которые были на дне турнирной таблицы перед туром, выиграли свои матчи. Особенно порадовали своих болельщиков Ингулец и Черноморец, для которых первые победы в туре.

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Расписание 13 тура УПЛ:

  • 13 ноября, 13:00. Ворскла – Днепр-1
  • 13 ноября, 13:00. Александрия – Верес
  • 13 ноября, 15:00. Шахтер – Заря
  • 13 ноября, 15:00. Динамо – Колос
  • 13 ноября, 15:00. Металлист 1925 – Ингулец
  • 14 ноября, 13:00. Металлист – Кривбасс
  • 14 ноября, 14:00. Черноморец – Львов
  • 14 ноября, 15:00. Рух – Минай
Автор: Анатолій Дерека