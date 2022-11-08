Ингулец – Заря 1:0

Гол: Марусич, 44.

Команда Патрика ван Леувена приехала в Киев на матч с Ингульцем в качестве безоговорочного фаворита. В последних четырех поединках чемпионата Заря набрала максимум очков. Их визави, наоборот, еще ни разу не побеждали в нынешнем первенстве.

И действительно, в течение всего поединка подопечные Ван Леувена доминировали на поле. Однако счет открыл Ингулец. В конце первого тайма форвард хозяев Максим Марусич воспользовался пасом Андрея Смолякова и вывел свою команду вперед.

Сравнять счет в матче футболисты Зари имели возможность в начале второй 45-минутки. Кирюханцев оказался на ударной позиции, но зацепился за ногу Ковалева и очутился на газоне.

Приговор судьи принялся исполнять Назарий Русин. Однако мяч после удара экс-динамовца просвистел над перекладиной.

Все время до завершения встречи игроки Зари провели в атаках. Однако добиться успеха так и не сумели.

Видеообзор матча Ингулец – Заря

Турнирное положение команд

Ингулец одержал неожиданную победу над Зарей со счетом 1:0. Команда Сергея Лавриненко заработала три балла и поднялась на 13-е место в турнирной таблице. Заря удержалась на третьей строчке, но ее может обойти Александрия, если победит Динамо.