Колос – Днепр-1 1:3

Голы: Милько, 31 (пен.) – Довбик, 5 (пен.), Довбик, 36, Довбик, 77.

На среду в УПЛ было вынесено три поединка 12 тура. В одном из них играл лидер турнира Днепр-1, который пришел в гости к коваловскому Колосу, пишет 24 канал.

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Команда Александра Кучера в четверг неудачно съездила в Алкмаар, где уступила АЗ в Лиге конференций. Впрочем, уже на выходных днепряне не имели проблем с Минаем.

На встречу в Ковалевку отказался ехать Амаш, побоявшийся военной ситуации в Киевской области. Впрочем, лидер УПЛ справился и без алжирца, одержав победу со счетом 3:1.

Героем поединка стал форвард гостей Артем Довбик, оформивший хет-трик. В начале игры Артем метко пробил с пенальти, а перед перерывом замкнул передачу от Пихальонка.

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Между этими голами забил и Колос, реализовавший пенальти Милько. Впрочем, на 77 минуте Довбик забил третий из паса Громова и установил окончательный счет. Этот гол позволил Артему выйти на первое место в бомбардирской гонке, обогнав Виталия Буяльского.

Днепр-1 сохраняет за собой первое место, тогда как Колос остается на седьмой позиции. В следующем туре днепряне померяются силами с Ворсклой, тогда как Колос сразится с Динамо.

Видеообзор матча Колос – Днепр-1: