У четвер закінчився 12 тур чемпіонату України з футболу. Пройшов він посеред тижня завдяки відсутності єврокубкового навантаження та ознаменувався багатьма повітряними тривогами.

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Втім, всі вісім матчів були завершині. Сам тур вийшов не дуже результативним – всього 18 голів було забито, це в середньому 2 м'ячі на поєдинок, пише 24 канал. При цьому у 12 турі було показано аж сім червоних карток, тобто майже по одній на гру. Результати наступні:

Металіст – Металіст 1925 0:0

Інгулець – Зоря 1:0

Кривбас – Ворскла 1:0

Колос – Дніпро-1 1:3

Верес – Шахтар 0:2

Львів – Рух 2:1

Минай – Чорноморець 0:1

Динамо – Олександрія 3:1

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Дніпро-1 11 10 1 0 27:6 31 2 Шахтар 10 8 2 0 23:5 26 3 Зоря 11 7 1 3 23:16 22 4 Олександрія 10 6 2 2 18:12 20 5 Динамо 10 6 1 3 18:12 19 6 Верес 12 5 2 5 15:15 17 7 Колос 11 4 3 4 10:14 15 8 Металіст 11 4 3 4 15:18 15 9 Ворскла 12 4 2 6 13:15 14 10 Рух 11 3 2 6 13:18 11 11 Металіст 1925 11 2 5 4 9:16 11 12 Львів 11 2 3 6 9:17 9 13 Кривбас 11 2 3 6 7:13 9 14 Минай 11 2 3 6 7:13 9 15 Інгулець 10 1 4 5 8:14 7 16 Чорноморець 11 1 3 7 6:17 6

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Гонка бомбардирів:

Віталій Буяльський (Динамо) – 9 Артем Довбик (Дніпро-1) – 9 Максим Прядун (Металіст) – 6 Данило Сікан (Шахтар) – 6 Таллес (Рух) – 5

Основні моменти:

Дніпро-1 та Шахтар синхронно здобули впевнені перемоги над претендентами на єврокубки – Колос та Верес відповідно. П'ятиочковий гандикап на користь дніпрян зберігся, але донеччани мають гру в запасі.

Хет-триком у ворота Колоса відзначився Артем Довбик. Це дозволило нападнику Дніпра-1 наздогнати Віталія Буяльського на очолити бомбардирські перегони.

Сам Віталій також забив у цьому турі Олександрії. Його Динамо не мало суттєвих проблем із нині четвертою командою, а дебютним голом за киян відзначився голандець Джастін Лонвейк.

Перемога дозволила "біло-синім" вперше за сезон потрапити до єврокубкової зони. Команда Мірчі Луческу всього на бал відстає від тої ж Олександрії.

Одразу два дербі відбулись у 12 турі – харківське та львівське. І якщо "металісти" переможця не визначили, то у Львові місцева однойменна команда переграла Рух (2:1).

До слова, у цьому матчі відбулась білоруська дуель тренерів – Олег Дулуб переграв Леоніда Кучука. Перемога дозволила Львову залишити зону перехідних матчей.

Загалом всі чотири команди, які були на дні турнірної таблиці перед туром, виграли свої матчі. Особливо потішили своїх вболівальників Інгулець та Чорноморець, для яких це перші перемоги в турі.

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Розклад 13 туру УПЛ: