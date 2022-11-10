В четверг закончился 12-й тур чемпионата Украины по футболу. Он прошел посреди недели благодаря отсутствию еврокубковой нагрузки и ознаменовался многими воздушными тревогами.
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Впрочем, все восемь матчей были завершены. Сам тур получился не очень результативным – всего 18 голов были забиты, это в среднем 2 мяча за поединок, пишет 24 канал. При этом в 12 туре было показано семь красных карточек, то есть почти по одной на игру. Результаты следующие:
- Металлист – Металлист 1925 0:0
- Ингулец – Заря 1:0
- Кривбасс – Ворскла 1:0
- Колос – Днепр-1 1:3
- Верес – Шахтер 0:2
- Львов – Рух 2:1
- Минай – Черноморец 0:1
- Динамо – Александрия 3:1
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Днепр-1
|11
|10
|1
|0
|27:6
|31
|2
|Шахтер
|10
|8
|2
|0
|23:5
|26
|3
|Заря
|11
|7
|1
|3
|23:16
|22
|4
|Александрия
|10
|6
|2
|2
|18:12
|20
|5
|Динамо
|10
|6
|1
|3
|18:12
|19
|6
|Верес
|12
|5
|2
|5
|15:15
|17
|7
|Колос
|11
|4
|3
|4
|10:14
|15
|8
|Металлист
|11
|4
|3
|4
|15:18
|15
|9
|Ворскла
|12
|4
|2
|6
|13:15
|14
|10
|Рух
|11
|3
|2
|6
|13:18
|11
|11
|Металлист 1925
|11
|2
|5
|4
|9:16
|11
|12
|Львов
|11
|2
|3
|6
|9:17
|9
|13
|Кривбасс
|11
|2
|3
|6
|7:13
|9
|14
|Минай
|11
|2
|3
|6
|7:13
|9
|15
|Ингулец
|10
|1
|4
|5
|8:14
|7
|16
|Черноморец
|11
|1
|3
|7
|6:17
|6
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Гонка бомбардиров:
- Виталий Буяльский (Динамо) – 9
- Артем Довбик (Днепр-1) – 9
- Максим Прядун (Металлист) – 6
- Даниил Сикан (Шахтер) – 6
- Таллес (Движение) – 5
Основные моменты:
- Днепр-1 и Шахтер синхронно одержали уверенные победы над претендентами на еврокубки – Колос и Верес соответственно. Пятиочковый гандикап в пользу днепрян сохранился, но у дончан есть игра в запасе.
- Хет-триком в ворота Колоса отличился Артем Довбик. Это позволило нападающему Днепра-1 догнать Виталия Буяльского на возглавить бомбардирскую гонку.
- Сам Виталий забил в этом туре Александрии. Его Динамо не имело существенных проблем с ныне четвертой командой, а дебютным голом за киевлян отличился голландец Джастин Лонвейк.
- Победа позволила "бело-синим" впервые за сезон попасть в еврокубковую зону. Команда Мирчи Луческу всего на бал отстает от той же Александрии.
- Сразу два дерби прошли в 12 туре – харьковское и львовское. И если "металлисты" победителя не определили, то во Львове местная одноименная команда обыграла Рух (2:1).
- К слову, в этом матче состоялась белорусская дуэль тренеров – Олег Дулуб обыграл Леонида Кучука. Победа позволила Львову покинуть зону переходных матчей.
- Все четыре команды, которые были на дне турнирной таблицы перед туром, выиграли свои матчи. Особенно порадовали своих болельщиков Ингулец и Черноморец, для которых первые победы в туре.
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Расписание 13 тура УПЛ:
- 13 ноября, 13:00. Ворскла – Днепр-1
- 13 ноября, 13:00. Александрия – Верес
- 13 ноября, 15:00. Шахтер – Заря
- 13 ноября, 15:00. Динамо – Колос
- 13 ноября, 15:00. Металлист 1925 – Ингулец
- 14 ноября, 13:00. Металлист – Кривбасс
- 14 ноября, 14:00. Черноморец – Львов
- 14 ноября, 15:00. Рух – Минай