Динамо – Александрия 3:1

Голы: Буяльский, 10, Лонвейк, 73, Шепелев, 89 – Шулянский, 90+2.

Посреди этой недели проходят матчи 12 тура УПЛ. На четверг было вынесено три матча, в том числе при участии Динамо. Киевская команда на своем стадионе принимала сенсационную Александрию, пишет 24 канал.

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Подопечные Юрия Гуры к этой встрече выиграли 6 из 9 матчей УПЛ и закрепились на четвертом месте. Динамо же начало подниматься из подвала таблицы, одержав две победы в последних турах.

Матч против "аграриев удачно начался для Динамо. Уже на 10 минуте киевляне провели поразительную атаку. Цыганков прорвался по флангу и увидел набегающего Буяльского. Виктор скатился на хавбека и тот в касание пробил в угол ворот Билыка.

Видео гола Буяльского:

Для Виталия это уже девятый гол в УПЛ и он настигает Артема Довбика в бомбардирской гонке. Александрия пыталась отвечать, но киевляне были острее. Цыганков и сам мог бы забить, когда его в штрафной дернули за футболку.

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Впрочем, арбитр не поставил очевидный пенальти. Но уже через несколько минут Динамо забило. Цыганков прострелил с фланга на Лонвейка, который бильярдным ударом в угол открыл зачет своим голам за киевлян.

Добил соперника Шепелев. Под занавес поединка Владимир после углового подхватил мяч на входе в площадку мяч, прошел с ним почти до лицевой линии, качнул Цурикова и пробил в верхний угол ворот соперника.

Впрочем, гости не ушли с поля без забитого гола. Мустафаев принял мяч на углу вратарской Динамо и пробил из-под защитника. Нещерет парировал, но первым на добивании оказался Шулянский.

Победа позволяет бело-синим впервые в сезоне подняться в еврокубковую зону. Динамо сейчас пятое и всего в одном балле от Александрии. В следующем туре подопечные Луческу сыграют с Колосом, тогда как "аграрии" будут противостоять Вересу.