На турнире много игроков из стран-агрессоров, поэтому мне не легко, – Цуренко о Ролане Гарросе
Источник:Большой тенис Украины
Украинская теннисистка Леся Цуренко выступит на престижном турнире Ролан Гаррос. К сожалению, во Франции не отстранили россиян и белорусов от участия в соревновании.
Теннисистка: На турнире все для всех одинаково
Леся Цуренко поделилась мнениями об участии Ролан Гаррос во время войны в Украине. По ее словам, ко всем спортсменам одинаковое отношение на турнире.
До теми Виступатимуть під нейтральним статусом: росіян та білорусів не відсторонять від Ролан Гаррос
"На Ролан Гаррос все так же, как и в прошлом году. Все работает, как всегда. Только хочу отметить, что я очень счастлива, что убрали наководные протоколы, и ты можешь жить где хочешь. Не нужно носить маски.
Заметила ли я какое-нибудь особое отношение в связи с войной в Украине? Нет ничего подобного. На турнире все для всех все равно, нет никакого особого отношения", – сказала Цуренко.
Только я чувствую определенное напряжение, потому что мне не очень-то легко находиться на турнирах, зная, что у меня в стране война. И здесь много игроков из стран-агрессоров, поэтому мне не очень легко, но я стараюсь не думать об этом и сконцентрироваться только на теннисе.
– подчеркнула теннисистка.
Кстати говоря. 2022 квалификация Ролан Гаррос стартовала 16 мая, а игры основной сетки состоятся с 22 мая по 5 июня.
Почему россиян не отстранили от турнира
- Российский и белорусских теннисистов отстранили от Уимблдона. Соответствующее решение было поддержано и другими странами: Норвегией, Швецией, Финляндией и Исландией.
- Однако сами же теннисные структуры отреагировали достаточно отрицательно. В ATP и WTA заявили, что отстранение россиян и белорусов от турнира – это несправедливость. Руководитель Женской теннисной ассоциации пригрозил турниру серьезным решением.
- Президент федерации тенниса Франции Жиль Мореттон сообщил, что россияне и белорусы смогут выступить на открытом чемпионате Франции.
- По его словам федерация тенниса Франции, соблюдает декларацию от 9 марта 2022 года, которую подписали все спортивные министерства Европейского союза и другие присоединившиеся страны, согласно которой российские и белорусские спортсмены должны выступать в нейтральном статусе.
- Также он отказался комментировать решение Уимблдона относительно представителей враждебных стран.