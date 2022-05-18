На турнире много игроков из стран-агрессоров, поэтому мне не легко, – Цуренко о Ролане Гарросе

Украинская теннисистка Леся Цуренко выступит на престижном турнире Ролан Гаррос. К сожалению, во Франции не отстранили россиян и белорусов от участия в соревновании.

Теннисистка: На турнире все для всех одинаково

Леся Цуренко поделилась мнениями об участии Ролан Гаррос во время войны в Украине. По ее словам, ко всем спортсменам одинаковое отношение на турнире.

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"На Ролан Гаррос все так же, как и в прошлом году. Все работает, как всегда. Только хочу отметить, что я очень счастлива, что убрали наководные протоколы, и ты можешь жить где хочешь. Не нужно носить маски.

Заметила ли я какое-нибудь особое отношение в связи с войной в Украине? Нет ничего подобного. На турнире все для всех все равно, нет никакого особого отношения", – сказала Цуренко.

Только я чувствую определенное напряжение, потому что мне не очень-то легко находиться на турнирах, зная, что у меня в стране война. И здесь много игроков из стран-агрессоров, поэтому мне не очень легко, но я стараюсь не думать об этом и сконцентрироваться только на теннисе.

– подчеркнула теннисистка.

Кстати говоря. 2022 квалификация Ролан Гаррос стартовала 16 мая, а игры основной сетки состоятся с 22 мая по 5 июня.

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