Тенісистка: На турнірі все для всіх однаково
Леся Цуренко поділилася думками про участь у Ролан Гаррос під час війни в Україні. За її словами до всіх спортсменів однакове ставлення на турнірі.
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"На Ролан Гаррос все так само як і минулого року. Усе працює, як завжди. Тільки хочу зазначити, що я дуже щаслива, що прибрали ковідні протоколи, і ти можеш жити де хочеш. Не потрібно носити маски.
Чи помітила я якесь особливе ставлення у зв’язку з війною в Україні? Немає нічого такого. На турнірі все для всіх однаково, немає жодного особливого ставлення", – сказала Цуренко.
Тільки я відчуваю певну напругу, бо мені не дуже легко перебувати на турнірах, знаючи, що у мене в країні війна. І тут багато гравців із країн-агресорів, тому мені не дуже легко, але я намагаюся не думати про це та сконцентруватися лише на тенісі,
– наголосила тенісистка.
Чому росіян не відсторонили від турніру
- Російський та білоруських тенісистів відсторонили від Вімблдону. Відповідне рішення підтримали й інші країни: Норвегія, Швеція, Фінляндія та Ісландія.
- Проте самі ж тенісні структури відреагували досить негативно. У ATP та WTA заявили, що відсторонення росіян та білорусів від турніру – це несправедливість. Керівник Жіночої тенісної асоціації пригрозив турніру серйозним рішенням.
- Президент федерації тенісу Франції Жиль Мореттон повідомив, що росіяни та білоруси зможуть виступити на відкритому чемпіонаті Франції.
- За його словами федерація тенісу Франції, дотримується декларації від 9 березня 2022 року, яку підписали всі спортивні міністерства Європейського союзу та інші країни, що приєдналися, згідно з якою російські та білоруські спортсмени мають виступати в нейтральному статусі.
- Також він відмовився коментувати рішення Вімблдону щодо представників ворожих країн.