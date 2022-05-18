Тенісистка: На турнірі все для всіх однаково

Леся Цуренко поділилася думками про участь у Ролан Гаррос під час війни в Україні. За її словами до всіх спортсменів однакове ставлення на турнірі.

До теми Виступатимуть під нейтральним статусом: росіян та білорусів не відсторонять від Ролан Гаррос

"На Ролан Гаррос все так само як і минулого року. Усе працює, як завжди. Тільки хочу зазначити, що я дуже щаслива, що прибрали ковідні протоколи, і ти можеш жити де хочеш. Не потрібно носити маски.

Чи помітила я якесь особливе ставлення у зв’язку з війною в Україні? Немає нічого такого. На турнірі все для всіх однаково, немає жодного особливого ставлення", – сказала Цуренко.

Тільки я відчуваю певну напругу, бо мені не дуже легко перебувати на турнірах, знаючи, що у мене в країні війна. І тут багато гравців із країн-агресорів, тому мені не дуже легко, але я намагаюся не думати про це та сконцентруватися лише на тенісі,

– наголосила тенісистка.

До речі. 2022 року кваліфікація Ролан Гаррос стартувала 16 травня, а ігри основної сітки відбудуться з 22 травня до 5 червня.

Чому росіян не відсторонили від турніру