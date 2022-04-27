Норвежская теннисная федерация поддержала решение Уимблдона

В то же время многие европейские страны поддержали отстранение россиян и белорусов от Уимблдона.

К стати ATP и WTA считают несправедливым отстранение россиян и белорусов от Уимблдона

Норвежская теннисная федерация опубликовала заявление, под которым подписались федерации Финляндии, Швеции и Исландии.

Всеанглийский теннисный клуб принял смелое решение не допустить всех российских и белорусских игроков на Уимблдон и крупные травяные турниры в Великобритании. Норвежская теннисная федерация поддерживает это решение и надеется, что ATP, WTA и ITF отреагируют так же,

– говорится в заявлении.

Там также подчеркнули, что санкции против России даже нельзя сравнивать с тем, что переживает украинский народ.

"Санкции против спортсменов – непростое решение. Несмотря на это, последствия нельзя сравнивать с тем, из-за чего каждый день проходят люди в Украине. Жесткие меры необходимо предпринимать, чтобы остановить эту бессодержательную войну.

В эти исключительные времена теннис должен делать все, чтобы стоять на стороне народа Украины против вражды со стороны России и Белоруссии", – добавили в обращении.