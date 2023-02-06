Ночью 6 февраля в Турции произошло два сверхмощных землетрясения. Масштабы разрушений и количество жертв являются самыми большими с 1939 года.
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Бывший игрок Челси не выходит на связь
По сообщению турецких СМИ, бывший вингер английской Премьер-лиги Кристиан Атсу оказался под завалами. Землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5 баллов произошли в южных районах Турции, включая город Кахраманмараш, где базируется Хатайспор.
Минувшим летом Атсу присоединился к клубу турецкой Суперлиги Хатайспор. Во время землетрясения он был вместе со спортивным директором новой команды.
Журналист Ягиз Сабунчуоглу утром 6 февраля опубликовал следующее сообщение.
Спортивный директор Хатайспора Танер Савут и Кристиан Атсу остались под завалами. Поисково-спасательные группы ищут два человека,
– написал журналист.
Сабунчуоглу также сообщил, что двое сотрудников Хатайспора были извлечены из-под обломков.
Что известно о Кристиане Атсу
- Ганский футболист Кристиан Атсу воспитывался в системе Порту. В составе "драконов" он дебютировал в профессиональном футболе.
- Летом 2013 года Атсу стал игроком лондонского Чесли. Для того чтобы перспективный вингер набирался опыта, его отправили в аренду в нидерландский клуб Витесс.
- После сезона в Эредивизи "синие" отправили Атсу в аренду в Эвертон, Борнмут, Малагу, Ньюкасл.
- Пока в мае 2017 года "сороки" не выкупили контракт футболиста у Челси.
- Всего в английской Премьер-лиге ганец сыграл 80 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 7 ассистов.
- В составе сборной Ганы Атсу принимал участие в чемпионате мира 2014 года.
- В 2015 году был признан лучшим игроком Кубка африканских наций.