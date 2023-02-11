Турецький Хатайспор оголосив про свій вихід з чемпіонату Суперліги. Причина такого радикального кроку – руйнівний землетрус, який вразив країну у понеділок 6 лютого.

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Цю інформацію підтвердив президент Турецької спілки клубів Алі Коч.

Хатайспор надіслав листа. Вони повідомили нас, що не будуть грати в іграх цього сезону,

– сказав Коч на пресконференції.

За словами президента Турецької спілки клубів, компанію Хатайспору може скласти Газіантепспор. Проте цей клуб ще не прийняв остаточне рішення. Якщо це станеться, то чемпіонат продовжать 17 клубів з 19. Поновлення матчів турецької Суперліги заплановане на 18 березня.

Після 21 туру чемпіонату Хатайспор займає 14-е місце в турнірній таблиці. Нагадаємо, що через землетрус зірвався трансфер Олександра Андрієвського, який мав перейти саме в Хатайспор.

Ексфорвард Челсі Крістіан Атсу вважається зниклим безвісти

Досі залишається невизначеною доля гравця команди Крістіана Атсу. За повідомленням турецьких ЗМІ, ганський форвард вважається зниклим безвісти. Хоча протягом тижня двічі з'являлася новина про порятунок колишнього гравця Челсі. Також під завалами знаходиться спортивний директор Танер Савут.