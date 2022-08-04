Вербич посетил матч Динамо: игрок тепло поздоровался с бывшими одноклубниками

Киевское Динамо обыграло Штурм в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Перед поединком в гости к киевлянам пришел бывший динамовец Беньямин Вербич.

Трогательная встреча

Беньямин Вербич, недавно перебравшийся из Динамо в греческий Панатинаикос, прилетел в польский Лодзь, чтобы поддержать уже бывших одноклубников в матче против Штурма. Как видим, словенский легионер приехал на фарт.

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Перед выходом на предматчевую разминку Вербич тепло обнялся со всеми динамовцами. Появление Беньямина на поле попало в объективы камер, а впоследствии на свою страницу в инстаграмме словенец распространил встречу с бывшими одноклубниками.



Вербич на матче Динамо – Штурм / Фото с твиттера BuckarooBanzai



Вербич поздоровался с динамовцами / Скриншот из инстаграмма Беньямина

Карьера Вербича в Динамо