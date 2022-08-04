Трогательная встреча
Беньямин Вербич, недавно перебравшийся из Динамо в греческий Панатинаикос, прилетел в польский Лодзь, чтобы поддержать уже бывших одноклубников в матче против Штурма. Как видим, словенский легионер приехал на фарт.
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Перед выходом на предматчевую разминку Вербич тепло обнялся со всеми динамовцами. Появление Беньямина на поле попало в объективы камер, а впоследствии на свою страницу в инстаграмме словенец распространил встречу с бывшими одноклубниками.
Вербич на матче Динамо – Штурм / Фото с твиттера BuckarooBanzai
Вербич поздоровался с динамовцами / Скриншот из инстаграмма Беньямина
Карьера Вербича в Динамо
- Левый вингер отдал киевскому клубу три года. Вербич начал выступать за Динамо с января 2018, перейдя из Копенгагена (Дания).
- Играл за "бело-синих" до начала полномасштабной войны против России. После чего уехал из Украины ради игровой практики, найденной в польской Легии. После окончания арендного соглашения вернулся в Динамо.
- Но уже 29 июля официально стал игроком греческого Панатинаикоса. Вербич помог киевлянам обыграть турецкое Фенербахче и пройти в третий круг квалификации Лиги чемпионов-2022/2023.
- Словенский футболист трогательно простился с Динамо в своем инстаграмме.