Минус еще один легионер
29 июля Панатинаикос официально объявил о подписании бывшего динамовца. Греческий клуб заключил контракт с Беньямином Вербичем до конца июня 2025 года.
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Словенец воспользовался новым правилом ФИФА и покинул досрочно покинувшее Динамо.
В новом сезоне Вербич успел провести в бело-синей футболке два матча. Оба были сыграны в квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче. Беньямин помог киевлянам пройти в третий круг турнира. Если в первом матче Динамо расписало мировую 0:0 с турками, то уже на выезде одержало волевую победу – 1:2.
Динамо в своих соцсетях поблагодарило футболиста за работу и пожелало удачи в новой команде.
Дебютировать в составе нового клуба словенский футболист может уже 4 августа. В этот день Панатинаикос сыграет на выезде в третьем круге Лиги конференций против Славии.
Главное о выступлениях Вербича в Динамо
- Начал выступления в составе украинского гранда в январе 2018 года, перейдя из Копенгагена. Из-за полномасштабной войны был вынужден на время покинуть Динамо ради игровой практики. Ведь чемпионат Украины был досрочно окончен. После аренды в польской Легии вернулся к киевлянам.
- За киевский клуб провел 122 поединка, в которых забил 37 матчей.
- Вместе с "бело-синими" получил 5 трофеев. Однажды стал чемпионом страны и по дважды становился обладателем Кубка и Суперкубка Украины.