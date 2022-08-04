Зворушлива зустріч

Беньямін Вербич, який нещодавно перебрався із Динамо у грецький Панатінаїкос, прилетів у польський Лодзь, щоб підтримати вже колишніх одноклубників у матчі проти Штурма. Як бачимо, що словенський легіонер приїхав на фарт.

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Динамо мінімально обіграло австрійський клуб завдяки переможному голу Олександра Караваєва.

Перед виходом на передматчеву розминку Вербич тепло обійнявся з усіма динамівцями. Поява Беньяміна на полі потрапила в об'єктиви камер, а згодом на свою сторінку в інстаграмі словенець поширив у сторіс зустріч із колишніми одноклубниками.



Вербич на матчі Динамо – Штурм / Фото з твітеру BuckarooBanzai



Вербич привітався з динамівцями / Скриншот із інстаграму Беньяміна

Кар'єра Вербича у Динамо