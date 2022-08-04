Вынужденная замена, сыгравшая на руку Динамо

Виктор Цыганков должен был выйти в старте Динамо, но в последний момент его на футбольном поле заменил Александр Караваев. Правый защитник занял на поле позицию вингера.

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Цыганков еще был в протоколе поединка, а Караваев уже феерировал на фланге атаки киевского клуба. Комментатор матча сообщил, что замена была вынужденной. Цыганков получил травму на предматчевой разминке.

После встречи об этом сообщил главный тренер Динамо Мирча Луческу. Виктор почувствовал боль, поэтому вынужден был пропустить поединок.

У нас возникли некоторые проблемы перед поединком, когда Цыганков сообщил, что почувствовал боль, и пришлось его срочно заменить в стартовом составе.

– сказал Луческу.

Эта вынужденная замена стала победной для киевлян. На 28-й минуте Караваев открыл счет в поединке и, как оказалось, его гол стал победным для Динамо в матче. Подопечные "Мистера" минимально обыграли Штурм в польском городе Лодзь – 1:0.

Примечательно, что Цыганков отыграл в бело-синей футболке в предыдущих матчах квалификации Лиги чемпионов против турецкого Фенербахче (0:0, 1:2).

Пока не сообщают о серьезности повреждения правого вингера. Ответный матч против Штурма в Австрии состоится 9 августа.