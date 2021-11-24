Три преимущества Шевченко: совладелец Дженоа не отрицал приобретение клуба из Украины

Дебют Андрея Шевченко во главе Дженоа был испорчен победой Ромы. Совладелец клуба Джош Вондер рассказал, почему их выбор остановился именно на Шевченко.

Три причины, почему клуб выбрал Шевченко

Один из совладельцев Дженоа Джош Вондер назвал три причины, почему "грифоны" остановились на кандидатуре Андрея Шевченко. Во-первых, руководству клуба нравится видение игры украинского наставника. Вондер назвал бывшего тренера сборной Украины умным мужчиной с европейским опытом.

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Вторая причина – честность Шевченко. Когда у Дженоа искали нового наставника, то общались со многими людьми, которые только с теплотой отзывались об украинце.

И, в-третьих, его должны уважать игроки. Больше, чем кого-либо из кандидатов. Он очень успешен как футболист, а команде нужен настоящий лидер. Поэтому он для нас лучший вариант,

– рассказал Вондер.

Могут купить украинский клуб

Не исключено, что благодаря Шевченко совладельцы Дженоа обратят внимание на украинский чемпионат. В клубе заинтересованы иметь в своей собственности команды со всего мира: "Восточная Европа – одно из мест, где надеемся будем находить талантливых футболистов".

По мнению Вондера, успешная карьера Шевченко в сборной Украины поможет развитию такого проекта как Дженоа. Он не исключил возможности приобретения одного из украинских клубов.

Украина – страна, в которой много футбольных талантов. Мы убедились в этом благодаря Шевченко. Это большая часть Европы. Возможно, однажды у нас будет и там клуб,

– заинтриговал совладелец итальянцев.

Шевченко возглавил Дженоа