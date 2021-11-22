Шевченко: В последние 10 минут у нас кончились силы

По словам Шевченко, для "грифонов" это был действительно сложный поединок. Главной проблемой было отсутствие основных игроков команды.

К слову Шевченко подарил Моуринью бутылку вина перед своим дебютом в Серии А

Украинский специалист заверил, что в медицинском штабе клуба пока не могут сказать, когда именно начнут тренировки отсутствующие футболисты.

Я знал, что это будет очень сложный матч, нам не хватало многих игроков, другие не были в лучшей форме. Думаю, что ребята выложились на все сто, но в последние 10 минут у нас кончились силы. Я видел сосредоточенность и организованность,

– сказал Шевченко.

Наставник Дженоа назвал ключевые аспекты, которых не хватало команде.

"В игре с Ромой я видел сплоченность и единство, игроки держали соперника в напряжении и боролись за каждый мяч. Чего нам не хватало, так это умения контролировать игру, нам нужно дать что-то большее, особенно при продвижении вперед, так мы могли бы создать больше голевых возможностей", – заявил экс-наставник сборной Украины.

Несмотря на поражение в матче Шевченко настроен положительно, он надеется на лучшие выступления своей команды.

"Это только начало, нам нужно много улучшить, и мы это понимаем. Я думаю, что с учетом имеющихся в нашем распоряжении игроков и их характеристик линия обороны из трех человек – лучший вариант, увидим, что будет дальше", – подытожил Андрей Шевченко.

Дебют Шевченко в Дженоа