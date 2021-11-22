Шевченко: В последние 10 минут у нас кончились силы
По словам Шевченко, для "грифонов" это был действительно сложный поединок. Главной проблемой было отсутствие основных игроков команды.
К слову Шевченко подарил Моуринью бутылку вина перед своим дебютом в Серии А
Украинский специалист заверил, что в медицинском штабе клуба пока не могут сказать, когда именно начнут тренировки отсутствующие футболисты.
Я знал, что это будет очень сложный матч, нам не хватало многих игроков, другие не были в лучшей форме. Думаю, что ребята выложились на все сто, но в последние 10 минут у нас кончились силы. Я видел сосредоточенность и организованность,
– сказал Шевченко.
Наставник Дженоа назвал ключевые аспекты, которых не хватало команде.
"В игре с Ромой я видел сплоченность и единство, игроки держали соперника в напряжении и боролись за каждый мяч. Чего нам не хватало, так это умения контролировать игру, нам нужно дать что-то большее, особенно при продвижении вперед, так мы могли бы создать больше голевых возможностей", – заявил экс-наставник сборной Украины.
Несмотря на поражение в матче Шевченко настроен положительно, он надеется на лучшие выступления своей команды.
"Это только начало, нам нужно много улучшить, и мы это понимаем. Я думаю, что с учетом имеющихся в нашем распоряжении игроков и их характеристик линия обороны из трех человек – лучший вариант, увидим, что будет дальше", – подытожил Андрей Шевченко.
Дебют Шевченко в Дженоа
- Украинский специалист начал свою тренерскую работу в Италии с поражения, "грифоны" проиграли Роме со счетом 0:2.
- Дженоа пропустила лишь на 81-й минуте, а затем еще раз на 90+4, 18-летний вингер Ромы Афена-Гьян забил оба мяча.
- После этого матча "грифоны" идут на 18-м месте (зона вылета) в чемпионате Италии, в активе команды 9 очков после 13 матчей.