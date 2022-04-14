Третий раз забил в Лиге чемпионов: игра Яремчука высоко оценена в матче против Ливерпуля

В среду, 13 апреля, Бенфике чуть не удалось оформить невероятный камбэк во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Роман Яремчук стал автором одного из голов в ворота Ливерпуля.

Мог стать джокером из ряда запасных

Первая встреча между Ливерпулем и Бенфикой в ​​Португалии завершилась уверенной победой английского клуба со счетом 1:3. Поэтому "орлам" пришлось хорошо выложиться, чтобы не вылететь из борьбы за трофей.

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Роман Яремчук начал матч со скамьи запасных и появился на футбольном поле сразу после перерыва. Замена произошла, когда счет в матче равнялся 1:1. После чего Фирмино дважды огорчил голкипера Бенфики (3:1).

На 73-й минуте свое голевое чувство продемонстрировал украинец. Яремчук классно открылся под передачу, вышел лицом к лицу с голкипером, мастерски обыграл Алисона и забил уже в пустые ворота.

Сначала судья не засчитал гол из-за офсайда, но после помощи ВАР изменил свое решение, указав на центр поля.

Яремчук забил свой третий гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

За игру украинский форвард Бенфики получил одну из лучших оценок в составе "орлов" – 7. Лучшим игроком португальского клуба стал другой нападающий Нуньес – 7.7.

Лучшим футболистом встречи стал Роберто Фирмино – 8.3.

Ливерпуль и Бенфика расписали результативную ничью – 3:3. Но по итогам двух встреч – 6:4 в пользу команды Юргена Клоппа, выбившей португальцев из Лиги чемпионов.



Ливерпуль – Бенфика: оценки игроков за матч / Скриншот из WhoScored