Міг стати джокером із лави запасних

Перша зустріч між Ліверпулем та Бенфікою у Португалії закінчилась впевненою перемогою англійського клубу з рахунком 1:3. Тому "орлам" довелось добре викластись, щоб не вилетіти з боротьби за трофей.

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Роман Яремчук розпочав матч із лави запасних та з'явився на футбольному полі одразу по перерві. Заміна відбулась, коли рахунок у матчі був рівним 1:1. Після чого Фірміно двічі засмутив голкіпера Бенфіки (3:1).

На 73-й хвилині своє гольове чуття продемонстрував українець. Яремчук класно відкрився під передачу, вийшов віч-на-віч з голкіпером, майстерно обіграв Алісона та забив вже у порожні ворота.

Спершу суддя не зарахував гол через офсайд, але після допомоги ВАР змінив своє рішення, вказавши на центр поля.

Яремчук забив свій третій гол у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.

За гру український форвард Бенфіки отримав одну з найкращих оцінок у складі "орлів" – 7. Найкращим гравцем португальського клубу став інший нападник Нуньєс – 7.7.

Найкращим футболістом зустрічі тав Роберто Фірміно – 8.3.

До слова. Ліверпуль та Бенфіка розписали результативну нічию – 3:3. Але за підсумками двох зустрічей – 6:4 на користь команди Юргена Клоппа, яка вибила португальців із Ліги чемпіонів.



Ліверпуль – Бенфіка: оцінки гравців за матч / Скриншот із WhoScored