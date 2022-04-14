Мог стать джокером из ряда запасных
Первая встреча между Ливерпулем и Бенфикой в Португалии завершилась уверенной победой английского клуба со счетом 1:3. Поэтому "орлам" пришлось хорошо выложиться, чтобы не вылететь из борьбы за трофей.
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Роман Яремчук начал матч со скамьи запасных и появился на футбольном поле сразу после перерыва. Замена произошла, когда счет в матче равнялся 1:1. После чего Фирмино дважды огорчил голкипера Бенфики (3:1).
На 73-й минуте свое голевое чувство продемонстрировал украинец. Яремчук классно открылся под передачу, вышел лицом к лицу с голкипером, мастерски обыграл Алисона и забил уже в пустые ворота.
Сначала судья не засчитал гол из-за офсайда, но после помощи ВАР изменил свое решение, указав на центр поля.
Яремчук забил свой третий гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
За игру украинский форвард Бенфики получил одну из лучших оценок в составе "орлов" – 7. Лучшим игроком португальского клуба стал другой нападающий Нуньес – 7.7.
Лучшим футболистом встречи стал Роберто Фирмино – 8.3.
Ливерпуль – Бенфика: оценки игроков за матч / Скриншот из WhoScored