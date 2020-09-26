Украинский легионер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко попал под милость со стороны тренерского штаба, который приятно удивлен игрой украинца в последнем матче команды. На его позиции есть сильные конкуренты, но если Ярмоленко будет дальше так играть, то станет игроком основы.

Ассистент главного тренера "Вест Хэма" Алан Ирвайн поделился впечатлениями от игры украинского форварда официальному сайту клуба.

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Приятно удивлены украинцем

По его словам, Андрей – талантливый игрок, один из самых сильных с которыми он работал. От работы с Ярмоленко специалист получает одно удовольствие.

Однако, футболист сборной Украины проигрывает конкуренцию своим напарникам по команде, которые играют на той же позиции, что и украинец. Боуэн с момента своего прихода в команду прекрасно себя проявляет. Если Ярмоленко будет использовать все свои моменты, то сможет выиграть конкуренцию за место в основе.

Отметим, что в матче Кубка футбольной лиги против "Халл Сити" Ярмоленко отметился 2 голами и отдал 2 результативные передачи.

До этого поединка игра украинца попадала под критику со стороны английской прессы. Они перевели всю вину за поражение против "Арсенала" на плечи Ярмоленко.

Статистика Ярмоленко в "Вест Хэме"