Український легіонер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко потрапив під милість зі сторони тренерського штабу, який приємно здивований грою українця у останньому матчі команди. На його позиції є сильні конкуренти, але якщо Ярмоленко буде далі так грати, то стане гравцем основи.

Асистент головного тренера "Вест Хема" Алан Ірвайн поділився враженнями від гри українського форварда офіційному сайту клубу.

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Приємно вражені українцем

За його словами, Андрій – талановитий гравець, один із найсильніших із яким він працював. Від роботи з Ярмоленком спеціаліст отримує лише одне задоволення.

Проте, футболіст збірної України програє конкуренцію своїм напарникам по команді, які грають на тій же позиції, що й українець. Боуен з моменту свого приходу у команду чудово себе проявляє. Якщо Ярмоленко буде використовувати всі свої моменти, то зможе виграти конкуренцію за місце в основі.

Наголосимо, що у матчі Кубка футбольної ліги проти "Халл Сіті" Ярмоленко відзначився 2 голами та віддав 2 результативні передачі.

До цього поєдинку гра українця потрапляла під критику зі сторони англійської преси. Вони переклали всю вину за поразку проти "Арсенала" на плечі Ярмоленка.

Статистика Ярмоленка у "Вест Хемі"