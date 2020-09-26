Тренери "Вест Хема" вражені розкішною грою Ярмоленка у матчі проти "Халл Сіті"
Український легіонер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко потрапив під милість зі сторони тренерського штабу, який приємно здивований грою українця у останньому матчі команди. На його позиції є сильні конкуренти, але якщо Ярмоленко буде далі так грати, то стане гравцем основи.
Асистент головного тренера "Вест Хема" Алан Ірвайн поділився враженнями від гри українського форварда офіційному сайту клубу.
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Приємно вражені українцем
За його словами, Андрій – талановитий гравець, один із найсильніших із яким він працював. Від роботи з Ярмоленком спеціаліст отримує лише одне задоволення.
Проте, футболіст збірної України програє конкуренцію своїм напарникам по команді, які грають на тій же позиції, що й українець. Боуен з моменту свого приходу у команду чудово себе проявляє. Якщо Ярмоленко буде використовувати всі свої моменти, то зможе виграти конкуренцію за місце в основі.
Наголосимо, що у матчі Кубка футбольної ліги проти "Халл Сіті" Ярмоленко відзначився 2 голами та віддав 2 результативні передачі.
До цього поєдинку гра українця потрапляла під критику зі сторони англійської преси. Вони переклали всю вину за поразку проти "Арсенала" на плечі Ярмоленка.
- 30-річний Ярмоленко став гравцем "Вест Хема" влітку 2018 року. Лондонський клуб заплатив "Боруссії" Дортмунд за трансфер українця 20 мільйонів євро.
- За "Вест Хем" 30-річний Ярмоленко провів 32 матчі, забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.
- За два роки Андрій двічі зазнавав серйозних травм.