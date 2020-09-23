Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко фактически единолично уничтожил "Халл" в Кубке английской лиги, забив два гола и отдав две передачи. После этого фаны "Вест Хэма" начали критиковать руководителя команды Дэвида Мойеса из-за недоверия к украинцу.

"Вест Хэм" должен выйти на следующую игру чемпионата в таком же составе, пишет Sportanalytic со ссылкой на заявления фанатов клуба.

Это стоит увидеть Ярмоленко забил два гола и отдал две результативные передачи за "Вест Хэм": видео

"Мойес будет дураком, если не сделает этого. Тот же Ярмоленко должен будет играть в основе в воскресенье, иначе это будет выглядеть как издевательство над парнем", – отреагировал на победу любимой команды болельщик Браун.

Напоследок он выразил надежду, что "Дэвид Мойес не потерял остатки своего тренерского таланта и начнет принимать правильные решения". Еще один болельщик Клайв признался, что ему приятно смотреть на такую игру украинца.

Это именно то, чего от него ждут болельщики и тренерский штаб. По своему потенциалу Ярмоленко способен забивать 15 – 20 голов за сезон во всех турнирах и отдавать столько же передач,

– заявил болельщик.

Он выразил убеждение, что тренерский штаб должен больше доверять украинскому полузащитнику, ведь результаты команды оставляют желать лучшего, а значит нужно уже сейчас вносить изменения.

Кратко об игре Ярмоленко:

22 сентября "Вест Хэм" встретился с "Халл Сити", обыграв его с уверенным счетом 5:1. Из 5 голов "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко в одиночку забил два, а еще дважды ассистировал партнерам по команде.