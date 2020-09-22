Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко попал в стартовый состав "Вест Хэма" на матч Кубка футбольной лиги. Украинец стал одним из самых продуктивных на поле.

Еще в первом тайме "Вест Хэму" удалось отличиться дважды. Голы на счетах Снодграсса и Алле. В обоих случаях игрокам "молотобойцев" ассистировал Ярмоленко.

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Во время первого взятия ворот он увидел свободного партнера и элегантно забросил на него на противоположную сторону штрафной площадки.

А уже в конце первого тайма Ярмоленко отобрал мяч у соперника и сбросил под удар Алле.

Во втором тайме Ярмоленко забил уже сам. Он отличился ударом с пенальти.

1 goal 2 assists for Yarmolenko ️pic.twitter.com/UVIarZo9m2 — Shriv️ (@ShrivWHU) September 22, 2020

Стоит добавить, что перед самым матчем стало известно, что у главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Моеса и еще двух игроков – Иссы Диопа и Джоша Куллена – коронавирус. Их отправили на самоизоляцию сразу со стадиона за несколько минут до начала матча. Сам матч решили не переносить.