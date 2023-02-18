Игроки каталонского клуба в поединке против Альмерии делали все, что им вздумается. Виктор Цыганков на свой счет записал дебютный гол и ассист в футболке Жироны. 24 канал.

Достойно внимания Дебютный старт – дебютный гол: Виктор Цыганков забивает первый гол за Жирону – видео

Жирона – Альмерия 6:2

Голы: Кастельянос, 8, Цыганков, 34, Рикельме 36, Каррера (ассист Цыганкова), 43, Мартен, 77, Стуани, 79 – Рамазани, 67, Туре, 81.

Без проблем для каталонцев

Дебютный поединок Виктора Цыганкова со стартовых минут в Испании начался в хорошем ключе для Жироны. Команда уверенно стартанула, что и принесло свой результат. Уже на 8-й минуте Жирона забила свой первый мяч. После навеса в штрафную Альмерии, "круглый" нашел в штрафной соперника голову Кастельяноса, которая и поразила ворота "красно-бело-синих". В голевой атаке каталонцев участие принял и Цыганков, отдавший предголевую передачу.

Игроки каталонского коллектива больше давили на ворота соперника, выигрывали борьбу в центре поля и вообще быстрее реагировали на темп игры. Чуть позже, на 34-й минуте встречи, своим дебютным голом за Жирону отличился и Виктор Цыганков. Украинский вингер удачно закрыл дальнюю штангу ворот соперника, где просто перевел мяч в пустую рамку.

Жирона продолжала издеваться над своим оппонентом. Уже через мгновение, на 36-й минуте, каталонцы забили еще и третий гол, возникший после уверенного сольного прохода Рикельме, который уже ассистировал Цыганкову.

Украинский вингер также решил не только отличиться дебютным голом, но и дебютным ассистом. Цыганков выдумал сделать это к тому же элегантно. Эксдинамовец после вторжения в штрафную соперника, пяткой сбросил мяч на своего партнера по команде. Тот в свою очередь превратил счет в 4:0.

Видео гола и ассиста Цыганкова:

На второй тайм Жирона уже вышла просто довести дело до конца, что и сыграло с каталонцами злую шутку. Альмерия нашла свой момент и реализовала свой момент. после фланговой передачи мяч в одно касание в сетку ворот Жироны отправил Рамазани.

Такое поведение игроков Альмерии только разозлило футболистов Жироны. Каталонцы забили два быстрых гола на 77-й и 79-й минуте матча. Обе атаки пришли с левого фланга атаки Жироны, где в штрафной по очереди Мартен и Стуани забили свои голы.

Но вот и Альмерия до последнего не опускала головы. Сразу после пропущенных голов, на 81-й минуте "бело-красно-синие" рванули вперед. Благодаря разрезной передаче Туре вышел лицом к лицу с голкипером Жирону, которого игрок Альмерии уверенно обыграл и забил утешительный мяч.

Кстати говоря, Виктор Цыганкова провел против Альмерии 65 минут, именно тогда украинца в матче подменил Тони.

На большее усилий и сил Альмерии не хватило, а у Жироны сыграл недостаток желания делать преимущество в матче более для себя комфортным, да и времени у команд также не хватило, чтобы продолжить парад голов. Потому уверена разгромная победа команды Виктора Цыганкова со счетом 6:2.

Обзор матча Жирона – Альмерия: