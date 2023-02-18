Бывший динамовец впервые начал поединок со стартовых минут и сразу поблагодарил тренера за доверие. На 34-й минуте Цыганков удвоил преимущество Жироны. К перерыву мяч еще дважды влетел в ворота Альмерии. Хозяева ушли на перерыв с идеальным преимуществом в счете 4:0, пишет 24 канал.
К теме Дебютный старт – дебютный гол: Виктор Цыганков забивает первый гол за Жирону – видео
Невероятная игра украинца
Отметим, что Виктор принял непосредственное участие в четвертом голе Жироны. Цыганков элегантно сбросил пяткой на Карреру, который и сделал счет 4:0.
Это дебютные результативные действия Цыганкова в Ла Лиге.
Ранее украинец дважды выходил на футбольное поле, но всего на несколько минут.
В игре против Альмерии украинский правый вингер отыграл 65 минут и был заменен Лауреано Суаресом.
Зато команды забили друг другу еще по два гола, а голевая перестрелка закончилась разгромной. победой Жироны со счетом 6:2.
Жирона после уверенной победы идет 11-ю, имея в своем активе 27 очков. А вот Альмерия с 22 пунктами занимает 15 место.