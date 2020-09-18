Тренер "Зари" Скрипник мог возглавить хорватское "Динамо"
Главный наставник "Зари" Виктор Скрипник мог оказаться на тренерском мостике загребского "Динамо". Но из-за финансовых нюансов не перебрался в Хорватию.
По информации Футбол 24 украинский специалист мог оказаться в чемпионате Хорватии.
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Мог оказаться в Хорватии
Виктор Скрипник мог возглавить "Динамо" после выхода из тренерского мостика Игоря Йовичевича. Наставник луганской команды попал в шорт-лист загребского "Динамо" во время подготовки клуба к матчам Лиги чемпионов.
Но от предложения хорватов Скрипник отказался. Поскольку "Динамо" не было готово выплатить "Заре" компенсацию.
Добавим, что сами футболисты "Зари" очень довольны играть именно под руководством Виктора Скрипника. Они даже поставили ультиматум руководству клуба. Он заключался в том, что игроки готовы играть только под руководством Скрипника.
Во втором туре УПЛ "Заря" минимально уступила "Мариуполю" (0:1).
Скрипник мог покинуть "Зарю"
- В летний период не утихали слухи, что Виктор Скрипник, несмотря на довольно удачный сезон, покинет "Зарю". Среди причин называлась нестабильная финансовая ситуация в клубе (задолженности достигали трехмесячного срока). Интерес к Скрипнику приписывали "Днепр-1".
- Впоследствии была информация, что в контракте Скрипника прописана сумма за досрочное расторжение соглашения – 500 тысяч евро.
- Скрипника в "Заре" должен был бы заменить Александр Бабич. Тренер перед тем покинул "Мариуполь" – у него закончился срок действия контракта.