Главный наставник "Зари" Виктор Скрипник мог оказаться на тренерском мостике загребского "Динамо". Но из-за финансовых нюансов не перебрался в Хорватию.

По информации Футбол 24 украинский специалист мог оказаться в чемпионате Хорватии.

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Мог оказаться в Хорватии

Виктор Скрипник мог возглавить "Динамо" после выхода из тренерского мостика Игоря Йовичевича. Наставник луганской команды попал в шорт-лист загребского "Динамо" во время подготовки клуба к матчам Лиги чемпионов.

Но от предложения хорватов Скрипник отказался. Поскольку "Динамо" не было готово выплатить "Заре" компенсацию.

Добавим, что сами футболисты "Зари" очень довольны играть именно под руководством Виктора Скрипника. Они даже поставили ультиматум руководству клуба. Он заключался в том, что игроки готовы играть только под руководством Скрипника.

Во втором туре УПЛ "Заря" минимально уступила "Мариуполю" (0:1).

"Заря" в сезоне 2019/2020 стала бронзовым призером УПЛ и гарантировала участие в групповом этапе Лиги Европы следующего сезона.

Скрипник мог покинуть "Зарю"