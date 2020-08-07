Благодаря футболистам команды Виктор Скрипник остался в тренерском кресле "Зари". Они поставили ультиматум руководству клуба.

Журналист Игорь Бурбас сообщил об этом в своем Twitter. Ультиматум заключался в том, что игроки готовы играть только под руководством Скрипника.

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Принципиальная позиция

Они не готовы признавать кого-то другого в тренерском кресле клуба.

Это стало определяющим в и без того запутанной истории, где еще до этого преградой стала денежная компенсация,

– написал журналист.

Скрипника втримали в Зорі багато чому завдяки гравцям. Саме вони колективно звернулись до президента Геллера з меседжем, що тренером визнають лише Скрипника і нікого іншого. Це стало визначальним в і без того заплутаній історії, де ще до цього перепоною стала грошова компенсація. — Igor Burbas (@iburbas) August 6, 2020