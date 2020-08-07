Не признаем другого тренера: почему Скрипник остался в "Заре"
Благодаря футболистам команды Виктор Скрипник остался в тренерском кресле "Зари". Они поставили ультиматум руководству клуба.
Журналист Игорь Бурбас сообщил об этом в своем Twitter. Ультиматум заключался в том, что игроки готовы играть только под руководством Скрипника.
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Принципиальная позиция
Они не готовы признавать кого-то другого в тренерском кресле клуба.
Это стало определяющим в и без того запутанной истории, где еще до этого преградой стала денежная компенсация,
– написал журналист.