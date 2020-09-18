Головний наставник "Зорі" Віктор Скрипник міг опинитись на тренерському містку загребського "Динамо". Але через фінансові нюанси не перебрався у Хорватію.

За інформацією Футбол 24, український фахівець міг опинитись у чемпіонаті Хорватії.

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Міг опинитись у Хорватії

Віктор Скрипник міг очолити "Динамо" після виходу з тренерського містка Ігоря Йовічевіча. Наставник луганської команди потрапив у шорт-лист загребського "Динамо" під час підготовки клубу до матчів Ліги чемпіонів.

Але від пропозиції хорватів Скрипник відмовився. Оскільки "Динамо" не було готове виплатити "Зорі" компенсацію.

Додамо, що самі футболісти "Зорі" дуже задоволені грати саме під керівництвом Віктора Скрипника. Вони навіть поставили ультиматум керівництву клубу. Він полягав у тому, що гравці готові грати лише під керівництвом Скрипника.

У другому турі УПЛ "Зоря" мінімально поступилась "Маріуполю" (0:1).

"Зоря" у сезоні 2019/2020 стала бронзовим призером УПЛ та гарантувала участь у груповому етапі Ліги Європи наступного сезону.

Скрипник міг покинути "Зорю"