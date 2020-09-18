Нападающий "Десны" Александр Филиппов рассказал, покинет ли чемпионат Украины. Футболист опроверг слухи о переходе в Бельгию.

В ближайшее время Филиппов не планирует покидать черниговскую "Десну". Футболист опроверг переход в бельгийский "Сент-Трюйден", сообщает Footboom.

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Ранее сообщалось, что игрок может покинуть Чернигов и перебраться в бельгийский "Сент-Трюйден". 27-летний нападающий должен был подписать долгосрочный контракт с командой.

Филиппов опроверг информацию, которая быстро разлетелась в интернете. По словам футболиста "Десны", эта информация – это чьи-то выдумки, но не более.

В прошлом году Филиппов отметился 16 результативными ударами в 30 сыгранных матчах. Форвард уже стучится в двери национальной сборной Украины.

Что известно об Александре Филиппове