Покинет ли УПЛ один из лучших бомбардиров Украины: ответ футболиста
Нападающий "Десны" Александр Филиппов рассказал, покинет ли чемпионат Украины. Футболист опроверг слухи о переходе в Бельгию.
В ближайшее время Филиппов не планирует покидать черниговскую "Десну". Футболист опроверг переход в бельгийский "Сент-Трюйден", сообщает Footboom.
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Ранее сообщалось, что игрок может покинуть Чернигов и перебраться в бельгийский "Сент-Трюйден". 27-летний нападающий должен был подписать долгосрочный контракт с командой.
Филиппов опроверг информацию, которая быстро разлетелась в интернете. По словам футболиста "Десны", эта информация – это чьи-то выдумки, но не более.
В прошлом году Филиппов отметился 16 результативными ударами в 30 сыгранных матчах. Форвард уже стучится в двери национальной сборной Украины.
Что известно об Александре Филиппове
- Филиппов – воспитанник донецкого футбола. Известный по выступлениям в "Арсенале" и "Ильичевце".
- 5 июля 2016 года подписал контракт с черниговским клубом. По итогам первого полугодия забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи, став лучшим бомбардиром команды и одним из лучших в лиге. Первую половину сезона 2016/17 "Десна" завершила на 3-м месте, а Филиппов был признан одним из лучших нападающих дивизиона.
- С 2012 года вызывался в состав молодежной сборной Украины. В ее составе в августе 2012 года занял третье место на Мемориале Лобановского, сыграв в обоих матчах. А в январе 2013 года стал финалистом Кубка Содружества, сыграв в 4 матчах сборной и забив один гол.