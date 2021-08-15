Тренер украинской спортсменки, которого не пустили на Олимпиаду, рассказал о мизерной зарплате
Источник:Главком
Тренер Виктор Шевцов, тренер легкоатлетки Марины Килипко, рассказал, сколько в Украине платят за воспитание участников Олимпийских игр и как поддерживается их подготовка областной властью.
По словам Шевцова, в "Школе высшего спортивного мастерства", где тренируется Килипко, он работает на полставки. И получает 4 тысячи гривен.
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У нас в стране, если студент заканчивает высшее учебное заведение и идет работать тренером, то у него зарплата мизерная, в районе 5-7 тысяч гривен. Но люди не идут работать тренерами за такие деньги. За рубежом тренеры получают по несколько тысяч долларов зарплаты в месяц. По крайней мере наши тренеры, которые поехали работать за границу, рассказывают,
– сказал Виктор Шевцов.
Тренер также заявил, что в Харьковской области, в отличие от других регионов, включая частично оккупированную Донецкую область, серьезных средств для подготовки спортсменов к олимпийским соревнованиям не выделяли. Так же, как и не обещали премий или доплат за хорошее выступление.
"Важные условия на базе подготовки, инвентарь, наличие жердей, то, как происходит восстановление и тому подобное. Не хватает всего", – отметил Виктор Шевцов.
Что известно о скандале с Мариной Килипко
- Марина Килипко в Токио заняла 5 место. Украинская спортсменка покорила высоту 4,5 метра.
- После этого вспыхнул скандал. Килипко после соревнований не сдержала эмоций. Спортсменка обвинила руководство федерации в том, что ее тренера не взяли в Токио-2020.
- Наставник Килипко заметил: очевидно, на его поездку в Токио не хватило денег.