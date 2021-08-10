Легкоатлетке помогали тренеры в Токио

Вячеслав Тыртышник обнародовал свою версию по делу Марины Килипко, которая поехала на Олимпийские игры без личного тренера. Он опроверг слова спортсменки об отсутствии поддержки на соревнованиях со стороны наставников. По его мнению, такое заявление спортсменка сказала на эмоциях.

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Это, во-первых, неправда, что не было никого – там были и старший тренер, и главный тренер. А также был человек – Вячеслав Калиниченко, это наш земляк, но сейчас работает заграницей. С ним была предварительная договоренность, что он будет с ней работать, он был там даже с Виталием Афанасьевичем Петровым – это тренер Сергея Назаровича Бубки. Они были там вовремя,

– заявил главный тренер сборной Украины.

Старший тренер и главный подошли к легкоатлетке, но немного с опозданием. В квалификации Марина тоже прыгала с помощью Вячеслава Калиниченко. Об этом также отметил Тыртышник.

"Возможно, это были эмоции"

Эти люди с первой до последней минуты поддерживали Марину в секторе. Вячеслав Тыртышник не обещал спортсменке, что она полетит в Токио вместе с личным тренером Виктором Шевцовым. Мол, что он только главный тренер, а решение принимают представители Федерации.

Возможно, это были эмоции, может какие-то, ну... Хотелось, когда появилось пятое место, что является очень хорошим для нее результатом, возможно, там какие-то у нее амбиции появились и на более высокое место. Ну, я думаю, что это просто эмоции девушки после соревнований,

– подытожил наставник украинской сборной.