За словами Шевцова, в "Школі вищої спортивної майстерності", де тренується Кіліпко, він працює на півставки. І отримує 4 тисячі гривень.

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У нас в країні, якщо студент закінчує вищий навчальний заклад і йде працювати тренером, то у нього зарплата мізерна, в районі 5-7 тисяч гривень. Але люди не йдуть працювати тренерами за такі гроші. За кордоном тренери отримують по кілька тисяч доларів зарплати на місяць. Принаймні наші тренери, які поїхали працювати за кордон, розповідають,

– сказав Віктор Шевцов.

Тренер також заявив, що в Харківській області, на відміну від інших регіонів, включаючи частково окуповану Донецьку область, серйозних коштів для підготовки спортсменів до олімпійських змагань не виділяли. Так само, як і не обіцяли премій або доплат за гарний виступ.

"Важливі умови на базі підготовки, інвентар, наявність жердин, те, як відбувається відновлення тощо. Бракує всього", – зазначив Віктор Шевцов.

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