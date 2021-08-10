"Я так предполагаю, что нет средств"

Виктор Шевцов рассказал, почему не поехал в Токио вместе с подопечной. В комментарии наставник признался, что до последнего момента ждал ответа относительно своей поездки на Олимпийские игры.

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На соревнованиях в Луцке, когда Марина установила национальный рекорд, сразу старший тренер подошел: "Вы едете на Олимпийские игры?". Я говорю, что никакой информации нет по вылету, куда? А она говорит: "Так в группе все написано". А в группе, как оказалось, меня нет,

– заявил специалист.

По его словам, легкоатлетка звонила главному тренеру и спрашивала, почему Виктора Ивановича нет в списках. На что получила ответ: "Не беспокойся, будем пытаться разрешить эту ситуацию". Такой ответ Марина получила примерно за 10 дней до старта соревнований в Токио. Рассказал об этом тренер в комментарии для УНИАН.

Однако вопрос украинской легкоатлетки никто не решил. Марине Килипко нужно было одной лететь на самые важные соревнования в жизни каждого спортсмена.

Виктор Шевцов не получил никаких объяснений. Наставник догадывается, что на его поездку просто не хватило средств.

Я знал, что финансовая ситуация очень тяжелая в федерации. Там сократили ставки у спортсменов и так далее, то есть с финансированием это связано. Если бы я знал, что меня не берут, конечно, я сам бы звонил и добивался того, чтобы меня взяли. Я так предполагаю, что нет средств. Не за что везти. Результат мог бы измениться, но на место не повлиять,

– думает Шевцов.

Просила ревностными слезами взять тренера: с чего все началось

Марина Килипко заняла высокое 5 место на Олимпийских играх в прыжках с шестом. Во время комментария после соревнований спортсменка не сдержала слез. Марина выразила свое возмущение в сторону федерации, которая не взяла ее личного тренера в Токио.

С ним она смогла бы лучше прыгать, а высота 4,5 метра не была бы последней покоренной на японской земле. Легкоатлетка отметила, что перед стартом она просила, чтобы вместе с ней поехал Виктор Иванович. Также она выделила и то, что другая прыгунья с шестом Яна Гладийчук тоже сама поехала в Токио.

Посчитали, что не нужен тренер для шеста. Я не понимаю, почему так происходит в нашей стране. По каким критериям это делается. Я просила, три раза слезно просила, что мне нужен тренер,

– рассказала Килипко.