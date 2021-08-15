По словам Шевцова, в "Школе высшего спортивного мастерства", где тренируется Килипко, он работает на полставки. И получает 4 тысячи гривен.

К теме Сказала на эмоциях, – главный тренер сборной Украины о скандале с Килипко на Олимпиаде

У нас в стране, если студент заканчивает высшее учебное заведение и идет работать тренером, то у него зарплата мизерная, в районе 5-7 тысяч гривен. Но люди не идут работать тренерами за такие деньги. За рубежом тренеры получают по несколько тысяч долларов зарплаты в месяц. По крайней мере наши тренеры, которые поехали работать за границу, рассказывают,

– сказал Виктор Шевцов.

Тренер также заявил, что в Харьковской области, в отличие от других регионов, включая частично оккупированную Донецкую область, серьезных средств для подготовки спортсменов к олимпийским соревнованиям не выделяли. Так же, как и не обещали премий или доплат за хорошее выступление.

"Важные условия на базе подготовки, инвентарь, наличие жердей, то, как происходит восстановление и тому подобное. Не хватает всего", – отметил Виктор Шевцов.

Что известно о скандале с Мариной Килипко