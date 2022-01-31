Тренер сборной Украины по биатлону вылечился от COVID-19 перед стартом Олимпиады-2022

Хорошие новости поступили из расположения сборной Украины по биатлону. Игорь Ященко получил отрицательный тест на коронавирус.

Ященко: Могу вернуться к активной деятельности

О своем состоянии здоровья и победе над коронавирусом Игорь Ященко сообщил в комментарии НОК Украины. Помощник Юрая Санитры в мужской украинской сборной получил отрицательный тест и возвращается в команду накануне начала Олимпиады-2022.

Интересно 8 медалей и дважды в холостую: как Украина выступила на зимних Олимпийских играх

Наставник рассказал об ухудшении условий в Пекине. Из-за этого тренерский штаб решил, что команда не поедет на тренировку на биатлонный стадион, а проведет работу в Олимпийской деревне.

Я очень рад, что так все произошло и я могу вернуться к активной деятельности. Чувствую я себя прекрасно. Уже утром, по процедуре, сдал очередной тест. Сейчас у нас здесь -16 и очень сильный ветер. Мы приняли решение, не ехать на тренировку на биатлонный стадион при такой погоде, а на месте, здесь в поселке, его провести, размяться и тому подобное,

– сказал Ященко.

Коронавирус подкосил тренеров сборной Украины