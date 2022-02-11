Возвращение на тренерский мостик
Юрай Санитра получил два негативных теста на коронавирус и прекращает самоизоляцию. Наставник будет готовить команду к мужскому спринту, который состоится 12 февраля. Об этом в прямом эфире телеканала UA: Первый сообщил журналист Евгений Каранов.
По теме Белосюк вернулась в команду и готовится к эстафете на Олимпиаде-2022.
Это уже вторая хорошая новость за день. Сначала стало известно, что самоизоляцию прекратила олимпийская чемпионка в Сочи Елена Белосюк, которая первой среди спортсменов заболела коронавирусом.
Пока что на самоизоляции находится еще одна биатлонистка Дарья Блашко.
Ситуация с Санитрой
- Новость о коронавирусе у Юрая Санитры стала настоящим шоком для украинских фанатов. Сначала сообщалось, что словацкий наставник проведет на самоизоляции всего 7 дней. Однако его отсутствие было более длительным.
- Тренер мужской команды попал на самоизоляцию еще 27 января, а вернулся только 11 февраля. На самоизоляции Санитра контактировал со своими подопечными только с помощью телефона.