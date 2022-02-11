Возвращение на тренерский мостик

Юрай Санитра получил два негативных теста на коронавирус и прекращает самоизоляцию. Наставник будет готовить команду к мужскому спринту, который состоится 12 февраля. Об этом в прямом эфире телеканала UA: Первый сообщил журналист Евгений Каранов.

По теме Белосюк вернулась в команду и готовится к эстафете на Олимпиаде-2022.

Это уже вторая хорошая новость за день. Сначала стало известно, что самоизоляцию прекратила олимпийская чемпионка в Сочи Елена Белосюк, которая первой среди спортсменов заболела коронавирусом.

Пока что на самоизоляции находится еще одна биатлонистка Дарья Блашко.

Ситуация с Санитрой

Новость о коронавирусе у Юрая Санитры стала настоящим шоком для украинских фанатов. Сначала сообщалось, что словацкий наставник проведет на самоизоляции всего 7 дней. Однако его отсутствие было более длительным.

Тренер мужской команды попал на самоизоляцию еще 27 января, а вернулся только 11 февраля. На самоизоляции Санитра контактировал со своими подопечными только с помощью телефона.

К слову. На Олимпиаде-2022 состоялись две биатлонные дисциплины – смешанная эстафета и индивидуальные гонки. 11 февраля женщины соревнуются в спринте. На данный момент копилка сборной Украины пуста.