Повернення на тренерський місток

Юрай Санітра отримав два негативні тести на коронавірус та покидає самоізоляцію. Наставник буде готувати команду до чоловічого спринту, який відбудеться 12 лютого. Про це у прямому ефірі телеканалу UA:Перший повідомив журналіст Євгеній Каранов.

До теми Білосюк повернулась до команди та готується до естафети на Олімпіаді-2022

Це вже друга гарна новина за день. Спершу стало відомо, що самоізоляцію покинула олімпійська чемпіонка у Сочі Олена Білосюк, яка першою серед спортсменів захворіла на коронавірус.

Поки що на самоізоляції перебуває ще одна біатлоністка Дар'я Блашко.

Ситуація із Санітрою

Новина про коронавірус у Юрая Санітри стала справжнім шоком для українських фанатів. Спершу повідомлялось, що словацький наставник проведе на самоізоляцію лише 7 днів. Однак його відсутність була значно довшою.

Тренер чоловічої команди потрапив на самоізоляцію ще 27 січня, а повернувся лише 11 лютого. На самоізоляції Санітра контактував зі своїми підопічними лише за допомогою телефону.

До слова. На Олімпіаді-2022 відбулись вже дві біатлонні дисципліни – змішана естафета та індивідуальні гонки. 11 лютого жінки змагаються у спринті. Наразі скарбничка збірної України порожня.