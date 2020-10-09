Наставник сборной Германии Йоахим Львов пообщался с журналистами перед матчем 3-го тура Лиги наций. Сборная Украины примет Германию в Киеве 10-го октября.

Развитие Украины заслуживает уважения

Йоахим Льов заявил, что проанализировал матчи Украины против Швейцарии и Испании. Об этом сообщает сайт УАФ.

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По словам немецкого тренера, сборная Украины прогрессирует под руководством Андрея Шевченко. Льов не поскупился на комплименты и сказал, что развитие Украины заслуживает уважения.

Мы внимательно проанализировали матчи сборной Украины со Швейцарией и Испанией. Команда под руководством Андрея Шевченко развивается, по моему мнению, в правильном направлении. Она может выдерживать высокий темп и переключаться по ходу встречи с одной задачи на другую. Это развитие коллектива заслуживает уважения,

– сказал Льов.

Тренер "Маншафт" ожидает, что матч с Украиной будет тяжелый несмотря на то, что "сине-желтые" разгромно проиграли Франции.

Поединок Украина – Германия состоится 10-го октября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 21: 45.