Тренер сборной Германии оценил Украину перед матчем Лиги наций
Наставник сборной Германии Йоахим Львов пообщался с журналистами перед матчем 3-го тура Лиги наций. Сборная Украины примет Германию в Киеве 10-го октября.
Развитие Украины заслуживает уважения
Йоахим Льов заявил, что проанализировал матчи Украины против Швейцарии и Испании. Об этом сообщает сайт УАФ.
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По словам немецкого тренера, сборная Украины прогрессирует под руководством Андрея Шевченко. Льов не поскупился на комплименты и сказал, что развитие Украины заслуживает уважения.
Мы внимательно проанализировали матчи сборной Украины со Швейцарией и Испанией. Команда под руководством Андрея Шевченко развивается, по моему мнению, в правильном направлении. Она может выдерживать высокий темп и переключаться по ходу встречи с одной задачи на другую. Это развитие коллектива заслуживает уважения,
– сказал Льов.
Тренер "Маншафт" ожидает, что матч с Украиной будет тяжелый несмотря на то, что "сине-желтые" разгромно проиграли Франции.
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