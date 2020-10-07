Матч Ліги Націй між національними збірними України та Німеччини розсудить арбітр з Ізраїлю Орель Грінфельд. Рефері нещодавно відсудив переможний матч у Лізі чемпіонів за участю київського "Динамо".

Суддівську бригаду очолить 39-річний Орель Грінфельд, асистентами якого стануть Рой Хассан та Ідан Ярконі, четвертий арбітр – Галь Лейбовиць, повідомив офіційний сайт УЄФА.

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Фартовий арбітр

Грінфельд вже працював на матчі національної збірної України ще у 2016 році. Тоді 39-річний арбітр відсудив товариську зустріч проти Кіпру, де українці здобули мінімальну перемогу над суперником – 1:0. Єдиний гол у зустрічі на 40-й хвилині забив опорний півзахисник Тарас Степаненко, який цього разу не допоможе команді. Футболіст захворів на коронавірус.

Ізраїльський арбітр нещодавно працював на матчі за участю "Динамо" у Лізі чемпіонів. У якому кияни у третьому кваліфікаційному раунді єврокубків здолали нідерландський АЗ – 2:0. Результативні удари у активі Родрігеса та Шапаренка.

Також Орель Грінфельд вже обслуговував два єврокубкові матчі за участі українських команд у сезоні 2016/17 (Ворскла – Локомотива, 2:3, Манчестер Юнайтед – Зоря, 1:0).