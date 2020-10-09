10 жовтня на збірну України чекає надскладний поєдинок проти збірної Німеччини у 3-му турі Ліги Націй. Букмекери оцінили шанси команд на важливу перемогу у цьому протистоянні.

Україна – Німеччина: прогноз

У перших двох турах Ліги націй команда Шевченка набрала три очки. Спочатку українці виявились сильнішими за Швейцарію – 2:1, а у наступному турі українська команда була розбита іспанцями на виїзді – 0:4. пише 24 канал.

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Німці в перших двох турах зіграли внічию з однаковим рахунком 1:1 проти Іспанії та Швейцарії.

Один проти одного Німеччина і Україна раніше грали шість разів. У активі команди Льова 3 перемоги, а ще 3 матчі завершилися нічийним рахунком.

Востаннє "синьо-жовті" грали проти "німецької машини" на чемпіонаті Європи у 2016 році, де українці поступилися німцям 0:2. Всі нічиї проти збірної Німеччини наша збірна розписала саме на НСК "Олімпійський" у Києві. 0:0 у 1997-му, 1:1 у 2001-му та 3:3 у 2011-му на відкритті оновленого стадіону.

Матч 3-го туру Ліги Націй Україна – Німеччина відбудеться 10 жовтня о 21:45

Україна – Німеччина: що прогнозують букмекери

Букмекери Marathonbet віддають колосальну перевагу на успіх збірній Німеччини. На їх перемогу стоїть коефіцієнт 1,32. Звитягу команди Шевченка оцінили у 12,00. Нічия – 6,20.

Вболівальники на НСК "Олімпійський" побачать перший гол у виконанні Німеччини – 1,30. А на те, що команда Шевченка першою відкриє рахунок на табло – 4,70.

Гол у матчі фанати найбільш ймовірно зможуть побачити у період з 76-90 хвилину зустрічі – 1,85.

Експерти вважають, що матч закінчиться із рахунком 0:2 на користь німців – 5,80.

Перемогу збірної Німеччини в один гол оцінили коефіцієнтом 3,95, а успіх України в один результативний удар – 12,25.