Тренер збірної Німеччини оцінив Україну перед матчем Ліги націй
Наставник збірної Німеччини Йоахім Львов поспілкувався з журналістами перед матчем 3-го туру Ліги націй. Збірна України прийме Німеччину в Києві 10-го жовтня.
Розвиток України заслуговує на повагу
Йоахім Льов заявив, що проаналізував матчі України проти Швейцарії та Іспанії. Про це повідомляє сайт УАФ.
До теми: Україна – Німеччина: анонс матчу Ліги націй
За словами німецького тренера, збірна України прогресує під керівництвом Андрія Шевченка. Льов не поскупився на компліменти й сказав, що розвиток України заслуговує на повагу.
Ми уважно проаналізували матчі збірної України зі Швейцарією та Іспанією. Команда під керівництвом Андрія Шевченка розвивається, на мою думку, у правильному напрямку. Вона може витримувати високий темп і переключатися по ходу зустрічі з одного завдання на інше. Цей розвиток колективу заслуговує на повагу,
– сказав Льов.
Тренер "Маншафт" очікує, що матч з Україною буде важкий попри те, що "синьо-жовті" розгромно програли Франції.
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