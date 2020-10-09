Наставник збірної Німеччини Йоахім Львов поспілкувався з журналістами перед матчем 3-го туру Ліги націй. Збірна України прийме Німеччину в Києві 10-го жовтня.

Розвиток України заслуговує на повагу

Йоахім Льов заявив, що проаналізував матчі України проти Швейцарії та Іспанії. Про це повідомляє сайт УАФ.

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За словами німецького тренера, збірна України прогресує під керівництвом Андрія Шевченка. Льов не поскупився на компліменти й сказав, що розвиток України заслуговує на повагу.

Ми уважно проаналізували матчі збірної України зі Швейцарією та Іспанією. Команда під керівництвом Андрія Шевченка розвивається, на мою думку, у правильному напрямку. Вона може витримувати високий темп і переключатися по ходу зустрічі з одного завдання на інше. Цей розвиток колективу заслуговує на повагу,

– сказав Льов.

Тренер "Маншафт" очікує, що матч з Україною буде важкий попри те, що "синьо-жовті" розгромно програли Франції.

Поєдинок Україна – Німеччина відбудеться 10-го жовтня у Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри о 21:45.