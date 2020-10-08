Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов визначився зі складом своєї команди, яка полетить на матч Ліги націй проти України. У заявку збірної Німеччини потрапило 23 футболісти.

Поза заявкою Німеччини опинилися п'ятеро гравців: Бенжамен Хенрікс, Ніко Шульц, Ніклас Штарк, Надім Амірі та Махмуд Дауд. Про це повідомляє німецька збірна.

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Разом з тим, до заявки потрапив нападник "Челсі" Тімо Вернер. У футболіста була застуда, через яку він пропустив спаринг з Туреччиною. Схоже, що Вернер зможе зіграти проти України.

Склад збірної Німеччини

Воротарі: Бернд Лено, Мануель Ноєр, Кевін Трапп.

Захисники: Маттіас Гінтер, Робін Госенс, Лукас Клостерманн, Марсель Хальстенберг, Робін Кох, Антоніо Рюдігер, Емре Джан, Ніклас Зюле, Джонатан Та.

Півзахисники: Юліан Брандт, Юліан Дракслер, Серж Гнабрі, Леон Горецка, Йозуа Кімміх, Кай Хаверц, Йонас Хофманн, Флоріан Нойхаус, Тоні Кроос.

Нападники: Лука Вальдшмідт, Тімо Вернер.

Поєдинок Україна – Німеччина відбудеться 10-го жовтня у Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри о 21:45.