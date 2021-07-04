Сыграть так хорошо под таким давлением – это впечатляет, – Саутгейт про 4:0 с Украиной

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результат матча с Украиной на Евро-2020. Его команда нанесла досадное поражение подопечным Андрея Шевченко.

Англичане разгромили Украину со счетом 4:0 и прошли в полуфинал чемпионата Европы. Саутгейт подчеркнул, что на протяжении всего поединка его команда показывала себя прекрасно.

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Что сказал Саутгейт

Тренер сборной Англии обратил особое внимание на командный дух своих подопечных. Мол, кто бы ни выходил на поле, в плане психологии футболисты оставались "просто невероятными".

Игроки фантастические. Сыграть настолько хорошо при таком давлении – это впечатляет. Это самое главное, о чем я думаю,

– подчеркнул он.

И добавил, что волнуется за тех членов команды, которые не сыграют. Ведь все они хорошие футболисты, которые не заслуживают оставаться вне основоного состава.

"Они выкладываются на тренировках, их уровень не касается моего выбора. Мы просто должны правильно подстраиваться под конкретные матчи", –объяснил Саутгейт.

Матч Украина – Англия: что известно