Тайсон Фьюри – уроженец Англии (хотя и потомок ирландцев) . Неудивительно, что он обрадовался победе своей сборной и ее выходу в полуфинал Чемпионата Европы.

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Тайсон сравнил поражение Украины на Евро-2020 с избиением Кличко

Однако это натолкнуло боксера не на слова поддержки команде, а на довольно циничный комментарий.

Я не видел подобного избиения Украины со времен Дюссельдорфа – 28 ноября 2015,

- написал Фьюри в твиттере.

В тот день Тайсон Фьюри дрался с украинцем Владимиром Кличко. После боя, к сожалению, все трое судей по очкам отдали победу британцу. А украинец потерял все свои чемпионские пояса (IBF, WBA, WBO и IBO).

Не помешает напомнить, что Фьюри эта победа счастья не принесла.

Вскоре он попался на допинге , и, как считают СМИ, на кокаиновой зависимости.

Поэтому на несколько лет потерял боксерскую лицензию, а впоследствии и все чемпионские титулы.

Лишь в 2020 году Фьюри удалось отвоевать титул чемпиона WBC у Деонтея Уайлдера (со второй попытки).

Впрочем, фанаты бокса ожидают матч-реванш, который должен состояться уже в июле.