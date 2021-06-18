Тренер России смешно "переплюнул" Роналду после бунта топ-спонсорам Евро-2020: видео

Российская сборная 16 июня минимально обыграла Финляндию на Евро-2020. Тренер россиян Станислав Черчесов снова отличился забавным моментом.

Перепрыгнул Роналду и Погба

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отличился на пресс-конференции перед матчем с финской командой. Тренер мастерски открыл одну бутылку Coca-Cola о другую и начал пить газированную воду.

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У специалиста нужно еще поучиться такому мастерству. Соцсети разорвал такой вроде бы простой поступок от коуча. Но все бы ничего, если бы до этого сразу три футболиста не сделали антирекламу топовым спонсорам Евро-2020.

Видео меньше, чем за сутки собрало более 2,4 миллиона просмотров. Интересно, что об антирекламе со стороны Криштиану Роналду в отношении топовых спонсоров чемпионата Европы Черчесов узнал только на этом общении с журналистами.

Видео пресс-конференции Черчесова

Антиреклама для спонсоров Евро-2020: главное