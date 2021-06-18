Тренер России смешно "переплюнул" Роналду после бунта топ-спонсорам Евро-2020: видео

Российская сборная 16 июня минимально обыграла Финляндию на Евро-2020. Тренер россиян Станислав Черчесов снова отличился забавным моментом.
Перепрыгнул Роналду и Погба
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отличился на пресс-конференции перед матчем с финской командой. Тренер мастерски открыл одну бутылку Coca-Cola о другую и начал пить газированную воду.
Больше об игре Россия выстрадала победу на Евро-2020 в матче с отмененным голом Финляндии: видео
У специалиста нужно еще поучиться такому мастерству. Соцсети разорвал такой вроде бы простой поступок от коуча. Но все бы ничего, если бы до этого сразу три футболиста не сделали антирекламу топовым спонсорам Евро-2020.
Видео меньше, чем за сутки собрало более 2,4 миллиона просмотров. Интересно, что об антирекламе со стороны Криштиану Роналду в отношении топовых спонсоров чемпионата Европы Черчесов узнал только на этом общении с журналистами.
Видео пресс-конференции ЧерчесоваОбратите внимание! Это не первая выходка наставника России. Тренер не удержался на ногах после гола Алексея Миранчука в ворота Финляндии. Черчесов на радостных эмоциях начал кружиться на скамейке запасных. Но после таких танцев потерял равновесие и оказался на земле. Однако уже через секунду резко вскочил на ноги. Вот к чему может привести дебютный гол команды на чемпионате Европы.
Антиреклама для спонсоров Евро-2020: главное
- 14 июня на пресс-конференции перед матчем Венгрия – Португалия звездный футболист Криштиану Роналду устроил антирекламу спонсору турнира. Португалец отставил в сторону две бутылки Coca-Cola, одного из главных спонсоров Евро-2020, и сказал "пейте воду!".
- После этого поступка сообщалось, что акции Coca-Cola упали в четыре раза.
- Полузащитник сборной Франции Поль Погба повторил выходку лидера португальской команды. На послематчевой пресс-конференции француз убрал бутылку с пивом Heineken.
- Герой матча Швейцария – Италия в составе последних Мануэль Локателли поддержал этот челлендж. Придя на послематчевую встречу с журналистами он сразу показательно отставил две бутылки Coca-Cola и выставил на передний план обычную воду.
- Самой крутой была реакция лидера Украины Андрея Ярмоленко. Он решил потроллить Криштиану Роналду: "А можно я кое-что сделаю. Видел, Роналду убрал Coca-Cola – я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной".