Перестрибнув Роналду та Погба

Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов відзначився на пресконференції перед матчем із фінською командою. Тренер майстерно відкрив одну пляшку Coca-Cola об іншу та почав пити газовану воду.

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У спеціаліста потрібно ще повчитись такій майстерності. Соцмережі розірвав такий начебто простий вчинок від коуча. Але все б нічого, якби до цього відразу три футболісти не зробили антирекламу топовим спонсорам Євро-2020.

Відео менше, як за добу зібрало понад 2,4 мільйона переглядів. Цікаво, що про антирекламу зі сторони Кріштіану Роналду до топових спонсорів чемпіонату Європи Черчесов дізнався лише на цьому спілкуванні з журналістами.

Відео пресконференції Черчесова

Зверніть увагу! Це не перша витівка наставника Росії. Т ренер не втримався на ногах після голу Олексія Міранчука у ворота Фінляндії. Черчесов на радісних емоціях почав кружляти на лавці для запасних. Але після таких танців втратив рівновагу і опинився на землі. Однак вже через секунду різко вскочив на ноги. Ось до чого може довести дебютний гол команди на чемпіонаті Європи.

Антиреклама для спонсорів Євро-2020: головне