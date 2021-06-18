Перестрибнув Роналду та Погба
Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов відзначився на пресконференції перед матчем із фінською командою. Тренер майстерно відкрив одну пляшку Coca-Cola об іншу та почав пити газовану воду.
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У спеціаліста потрібно ще повчитись такій майстерності. Соцмережі розірвав такий начебто простий вчинок від коуча. Але все б нічого, якби до цього відразу три футболісти не зробили антирекламу топовим спонсорам Євро-2020.
Відео менше, як за добу зібрало понад 2,4 мільйона переглядів. Цікаво, що про антирекламу зі сторони Кріштіану Роналду до топових спонсорів чемпіонату Європи Черчесов дізнався лише на цьому спілкуванні з журналістами.
Відео пресконференції Черчесова
Антиреклама для спонсорів Євро-2020: головне
- 14 червня на пресконференції перед матчем Угорщина – Португалія зірковий футболіст Кріштіану Роналду влаштував антирекламу спонсору турніру. Португалець відставив убік дві пляшки Coca-Cola, одного з головних спонсорів Євро-2020, і сказав "пийте воду!".
- Після цього вчинку повідомлялось, що акції Coca-Cola впали у чотири рази.
- Півзахисник збірної Франції Поль Погба повторив витівку лідера португальської команди. На післяматчевій пресконференції француз прибрав пляшку з пивом Heineken.
- Герой матчу Швейцарія – Італія у складі останніх Мануель Локателлі підтримав цей челендж. Прийшовши післяматчеву зустріч з журналістами він одразу показово відставив дві пляшки Coca-Cola і виставив на передній план звичайну воду.
- Найкрутішою була реакція лідера України Андрія Ярмоленка. Він вирішив потролити Кріштіану Роналду: "А можна я дещо зроблю. Бачив, Роналду прибрав Coca-Cola – я поставлю Coca-Cola, посталю Heineken. Зв'яжіться зі мною".