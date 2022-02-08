На чемпионате Европы украинцы дошли до полуфинала, но не смогли зацепиться за медали. После возвращения на родину представители сборной Украины по футзалу выступили на пресс-конференции.

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"Мы подняли планку и должны двигаться в нужном направлении. Четвертое место – не случайность. Мы давно закладывали фундамент для этого с помощью товарищеских и официальных матчей. Кое-где не удавалось добиться результата, но мы шли правильным путем", – сказал Косенко. .

Мы добились своего, вошли в топ-4 команды Европы и будем продолжать. Наши игроки поняли, что можно показывать хорошую игру. Хочу всех поблагодарить, снимаю шляпу перед ребятами и болельщиками,

– подытожил тренер.

Как Украина выступила на Евро-2022