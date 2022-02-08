На чемпіонаті Європи українці дійшли до півфіналу, але не змогли зачепитися за медалі. Після повернення на батьківщину представники збірної України з футзалу виступили на пресконференції.

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"Ми підняли планку і повинні рухатись у потрібному напрямку. Четверте місце – не випадковість. Ми давно закладали фундамент для цього за допомогою товариських та офіційних матчів. Де-не-де не вдавалося досягти результату, але ми йшли правильним шляхом", – сказав Косенко.

Ми домоглися свого, увійшли до топ-4 команд Європи та продовжуватимемо. Наші гравці зрозуміли, що можна показувати гарну гру. Хочу всім подякувати, знімаю капелюх перед хлопцями та вболівальниками,

– підсумував тренер.

Як Україна виступила на Євро-2022